Fdi: giovani volontari in felpa blu, maxi-albero di Natale e pista di pattinaggio ad Atreju (2)

Fdi: giovani volontari in felpa blu, maxi-albero di Natale e pista di pattina...

Fdi: giovani volontari in felpa blu, maxi-albero di Natale e pista di pattina...

(Adnkronos) - Poco più avanti, a ridosso dell'altra sala per i dibattiti, tantissime bancarelle in stile natalizio, dove si vendono anche le felpe della Gioventù nazionale. Gli altoparlanti, prima che partissero gli interventi dei politici presenti, hanno diffuso i tipici canti na...

(Adnkronos) – Poco più avanti, a ridosso dell'altra sala per i dibattiti, tantissime bancarelle in stile natalizio, dove si vendono anche le felpe della Gioventù nazionale. Gli altoparlanti, prima che partissero gli interventi dei politici presenti, hanno diffuso i tipici canti natalizi della tradizione. Negli spazi del 'fossato' di Castel Sant'Angelo è presente anche un presepe vivente, una street food con prodotti tipici del Lazio. Stand e punti di incontro che resteranno aperti dalle fino alle 22 per poi essere riaperti domani alle 9.

Nella prima giornata, tra i tavoli quelli con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale del Lazio, Paolo Trancassini. Di autonomia parlerà poi il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, il leghista Roberto Calderoli. Presente anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ministro del Turismo, Daniela Santanché, l'imprenditore Flavio Briatore.

Sul tema del centrodestra al governo in serata confronto a più voci con il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, il capogruppo della Lega alla camera, Riccardo Molinari, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, la capogruppo di Civici d'Italia al Senato, Michaela Biancofiore, e il presidente dell'Unione di centro, Antonio De Poli.