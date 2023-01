Fdi: inchiesta lobby nera, pm Milano 'no elementi utili su conti correnti'

Milano, 12 gen.

(Adnkronos) – "Dalle movimentazioni dei conti (correnti, ndr) analizzati, non sono emersi elementi rilevanti ai fini dell'indagine". E' quanto scrive il pm di Milano Giovanni Polizzi nella richiesta di archiviazione dell'inchiesta 'lobby nera' per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio a carico, tra gli altri, dell'eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza, dell'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, del consigliere lombardo Massimiliano Bastoni e la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina. Il cosiddetto sistama "lavatrici" in grado di ripulire il denaro in contante per finanziare in nero le campagne elettorali "non ha trovato adeguato riscontro".