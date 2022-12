Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non avrei sicuramente pensato di fare il presidente del Senato, non 15 anni fa ma neanche 15 mesi fa. Ma non ci ponevano limiti rispetto alle nostre idee: avrebbero trionfato e di questo ho sempre avuto sempre certezza assoluta". Così Ignazio La Russa, p...

(Adnkronos) – "Non avrei sicuramente pensato di fare il presidente del Senato, non 15 anni fa ma neanche 15 mesi fa. Ma non ci ponevano limiti rispetto alle nostre idee: avrebbero trionfato e di questo ho sempre avuto sempre certezza assoluta". Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, alla manifestazione per i 10 anni di Fdi.