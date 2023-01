Fdi: La Russa, 'Fiamma via? Già cambiata, allora esami non finisc...

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - ''La fiamma nel simbolo è già stata modificata. Non c'è più la scritta Msi. Allora gli esami non finiscono mai?... Se levi la Fiamma allora non sai che devi farei, devi tagliare una mano? Chi lo chiede commette un errore'...