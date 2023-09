Fdi: La Russa, 'nessun nepotismo, Arianna Meloni ha forte capacità politica'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Fino a pochi anni fa la destra era volutamente e stranamente emarginata e tenuta in un angolo: inevitabilmente vi era tra i militanti una forte presenza di nuclei familiari, io avevo un fratello democristiano, l'altro ha fatto politica prima di me e fa tuttora ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Fino a pochi anni fa la destra era volutamente e stranamente emarginata e tenuta in un angolo: inevitabilmente vi era tra i militanti una forte presenza di nuclei familiari, io avevo un fratello democristiano, l'altro ha fatto politica prima di me e fa tuttora politica. Lo stesso è capitato nella famiglia di Giorgia Meloni, con sua sorella che fin dall'inizio ha fatto politica e facendo politica ha conosciuto il marito che faceva già politica. I casi di nepotismo sono quando qualcuno tira fuori dal cilindro una persona che non ha niente a che fare con la politica, quando si tratta invece di persone, come è il caso di Arianna, che hanno piena dignità politica, anzi forte capacità politica, sarebbe una ingiusta discriminazione per motivi di parentela emarginarla". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di 'Ping pong' su Radiouno Rai.