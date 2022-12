Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il rischio" di tensioni sociali "c'è sempre ma non vedo il clima" di quando ero giovane. "Non vorrei mai che le nuove generazioni ripercorrano quella strada, quando il sistema molto giocava sugli opposti estremismi. Quando parlo di pa...

(Adnkronos) – "Il rischio" di tensioni sociali "c'è sempre ma non vedo il clima" di quando ero giovane. "Non vorrei mai che le nuove generazioni ripercorrano quella strada, quando il sistema molto giocava sugli opposti estremismi. Quando parlo di pacificazione, penso a questo: costruire un'area comune in cui tutti possano confrontarsi ma senza l'odio che nasceva da posizioni ideologiche estreme". Così Ignazio La Russa alla festa dei 10 anni di Fdi.