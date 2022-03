Fdi: Lollobrigida, 'nessun rischio marginalizzazione'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Fratelli d’Italia è una forza politica che non rischia la marginalizzazione. Il presidente Giorgia Meloni è a capo dell’Ecr, partito dei Conservatori europei e Fdi, insieme al centrodestra, già governa tanti Comuni e 14 Regioni che sarebbero senza il nostro partito consegnate alla sinistra.

Il Parlamento di oggi, invece, è lo specchio di forze politiche diverse tra loro, che non condividono idee, programmi e valori, e dove si pensa all’eutanasia, alla riforma del catasto e allo Ius soli, quando adesso la priorità è accogliere i rifugiati ucraini e non, ad esempio, chi viene in Italia illegalmente, sui barconi, magari per fare altro”. Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla conferenza “Spazi, idee, confronti ed anche politica” a Monfalcone.