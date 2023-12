Fdi: Meloni, '11 anni oggi e tanta strada fatta, profondamente fiera'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – "11 anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Una comunità forte, unita e solida della quale sono profondamente fiera. Molta strada abbiamo già fatto e tanta altra ne abbiamo ancora davanti a noi. E la percorreremo, come sempre, per la cosa che amiamo di più, che è questa Nazione. Per quegli italiani che sperano in un’Italia migliore, per tutti, anche per quelli che non ci hanno votato, perfino per quelli che ci detestano. Perché è giusto così e perché lo abbiamo promesso. E lo faremo insieme. Come abbiamo già fatto. Viva Fratelli d’Italia". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.