Fdi: Meloni, '280mila tesserati, quasi raddoppiati in 1 anno'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Ho visto nascere Fratelli d'Italia, ne ho visto i progressi, ne ho vissuto le delusioni e le fatiche. Oggi sono orgogliosa e fiera di poter dire che è un partito solido, vivo, fatto di militanti e di una classe dirigente che si dimostra all'altezza delle responsabilità che ha. Siamo un partito in costante crescita, in termini di consenso e di iscritti. Il tesseramento non è ancora chiuso, ma le adesioni sono già a quota 280mila, quasi il doppio rispetto all'anno scorso, e a breve si aprirà la stagione dei congressi locali, un momento fondamentale nella vita di un partito". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una intervista a Il Giornale a un anno dall'insediamento a Palazzo Chigi. "Fratelli d'Italia, in questi mesi in cui è al governo – rimarca – ha dato prova di serietà e senso di responsabilità e ha dimostrato di essere un partito compatto e unito dall'amore per l'Italia".