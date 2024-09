**FdI: Meloni, 'asse portante maggioranza e pungolo per esecutivo'**

Roma, 4 set (Adnkronos) – "Nella stagione che si è appena aperta Fratelli d’Italia dovrà continuare a svolgere il suo ruolo decisivo, di asse portante della maggioranza di governo. E io credo che il miglior modo per fare questo lavoro sia in due modi. La prima: comunicare sempre di più e sempre meglio ai cittadini cosa facciamo, perché noi facciamo più di quello che comunichiamo; la seconda: essere sempre di più da pungolo nei confronti dell’Esecutivo, attraverso il lavoro dei parlamentari e del partito, organizzato in Dipartimenti". Lo ha detto Giorgia Meloni all'Esecutivo di FdI, secondo quanto si apprende.