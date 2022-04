Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Bisogna sboccare l'Italia dalla giustizia alla burocrazia. Poi abbiamo idee: io penso che l'Italia debba investire sul marchio, che l'Italia dovrebbe avere un ministero del mare, che ci sia un liceo del made in Italy per i giovani e non il reddito di cittadinanza.

Bisogna avere una visione e perseguirla". Così Giorgia Meloni a Tg2 Post.