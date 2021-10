Fdi: Meloni domani al Ghetto di Roma per vittime rastrellamento nazifascista

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – A seguito di una cordiale telefonata alla presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il presidente Giorgia Meloni annuncia che domani una delegazione di parlamentari di Fratelli d'Italia parteciperà alla deposizione della corona di fiori in ricordo delle vittime del rastrellamento nazifascista del 16 ottobre 1943 del Ghetto di Roma, "rappresentando la vicinanza e l'amicizia di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei di ECR alla comunità ebraica romana e italiana in questa terribile ricorrenza di dolore per l'intera comunità nazionale", si legge in una nota di Fdi.

Oltre a Meloni, saranno presenti il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il capogruppo a Montecitorio Francesco Lollobrigida e il senatore Giovanbattista Fazzolari.