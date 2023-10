Fdi: Meloni, 'mi spiace non essere a kermesse, ma anch'io sono un essere umano'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Sono in Egitto, qui sono le 6 del pomeriggio, subito dopo il vertice sulla pace volerò a Tel Aviv, per far rientro non so a che ora a Roma. Ce vedrete questo video, allora vorrà dire che non sarà lì con voi. Mi spiace moltissimo, davvero,...