(Adnkronos) – "A differenza di quello che sento dire tante volte non è una cosa che ho fatto da sola. Questa è la prima volta, da presidente di Fdi, in cui non mi occupo di una manifestazione come questa. Questa manifestazione è stata costruita senza di me, è stata fatta da una classe dirigente che ha e che è straordinaria. Io faccio il portabandiera ma da sola non avrei costruito questa storia". Così Giorgia Meloni alla festa di Fdi.