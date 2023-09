Fdi: Meloni posta video assemblea, 'stabilità a Italia, ed è solo l'inizio'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Stiamo dando alla Nazione una strategia che non aveva da anni, un orgoglio che aveva dimenticato e una stabilità che è alla base di ogni vero cambiamento possibile. Questo è solo l’inizio". Lo scrive su X Giorgia Meloni, postando un video dell'assemblea nazionale di Fdi, e riportando, in particolare, il passaggio della sua relazione sulle elezioni europee e il richiamo alla responsabilità in campagna elettorale, per salvaguardare l'azione di governo.