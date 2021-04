Fdi: Meloni, 'sequela insulti da docente, odiatori anche in scuole e università'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “'Una di quelle turiste vomitate dai pullman che arrivano qui durante il mercatino'. La sequela di insulti arriva ancora da un docente, questa volta dell'Alto Adige. Ma è possibile che nella scuola e nell'Università italiana ci siano tutti questi odiatori che, invece di occuparsi dell’educazione dei nostri figli, passano il tempo ad insultare me e chiunque faccia parte di Fratelli d’Italia? Ed è possibile che queste persone così colte da essere scelte per insegnare agli altri non abbiano di meglio da dire, per criticarmi, che usare insulti e stereotipi dozzinali? Certo non siamo messi bene".

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.