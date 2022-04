Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Ai giovani vogliamo proporre la visione di un paese giusto, dove quello che puoi fare non è determinato dalle condizioni in cui nasce, dove uno non vale uno. Uno vale uno è in partenza ma poi è quello che vali tu che fa la differenza.

Una politica he declama solo diritti senza doveri è una politica che liscia il pelo e io non liscio il pelo. Io vorrei dare i giovani una nazione di cui possono fidarsi". Così Giorgia Meloni a Tg2 Post.