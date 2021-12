Fdi: ministri, leader partito, premio a mamma Willy Monteiro, torna Atreju

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Il Natale dei Conservatori". Con questo titolo torna anche quest'anno Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, rinviata l'autunno scorso a causa della campagna elettorale per le Amministrative, e prevista a Roma, a piazza Risorgimento, per tutta la prossima settimana, proprio per confermare il carattere della manifestazione come "luogo dove tutti possono portare le loro idee ed essere rispettati", sottolinea Giorgia Meloni, presidente del partito, presentando l'evento.

"Crediamo -aggiunge- che questo sia il sale della politica", perchè "crediamo che si dimostri chi si è sapendo dialogare. Sono le identità forti che non hanno paura di confrontarsi con l'altro". Un dialogo quindi partendo dal raccontare "cosa significhi essere conservatori oggi, cosa ci sia da conservare, da difendere all'interno della globalizzazione", parlandone con esponenti europei e non solo, come ad esempio l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani.