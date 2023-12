Fdi: Prodi, 'Atreju? Mai stato, un tempo ci si poteva andare, oggi dibattito finto'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Hanno detto che sono stato ad Atreju. Ho cercato nei miei archivi e non ci sono mai stato. Forse un tempo andare aveva un senso ma oggi è diventato un discorso chiuso, con un dibattito finto. Quando hai Musk e Vox come interlocutori vuoile dire che vivete in ...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Hanno detto che sono stato ad Atreju. Ho cercato nei miei archivi e non ci sono mai stato. Forse un tempo andare aveva un senso ma oggi è diventato un discorso chiuso, con un dibattito finto. Quando hai Musk e Vox come interlocutori vuoile dire che vivete in un mondo diverso. Poi siccome hanno avuto il buon senso di non invitarmi, non mi sono posto il problema". Così Romano Prodi parlando con i cronisti al Forum Pd sull'Europa.

Ha fatto bene Elly Schlein a rifiutare l'invito? L'hanno accusata di non volere il confronto… "Non sono nei panni di Elly ma credo abbia fatto la mia stesa riflessione. Che ci vai a fare? Non esiste più il luogo del confronto che è il Parlamento. Vai a fare il confronto nelle prigioni di Castel Sant'Aneglo? Si fa in Parlamento e poi la facciamo anche in un altro posto".