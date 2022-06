FDI propone di liberalizzare lo smart working contro il caro benzina

Diminuire al minimo gli spostamenti, liberalizzando lo smart working, è la proposta di FDI per contrastare il caro benzina che preoccupa gli italiani

Come fare per contrastare l’incredibile caro benzina di questa prima metà di 2022? L’ipotesi di FDI, in questo senso, riguarda lo smart working: liberalizzarlo subito ridurrebbe al minimo gli spostamenti fra casa e lavoro.

Caro benzina, liberalizzare lo smart working

Lo smart working è entrato nella vita lavorativa di molti di noi a causa dell’arrivo della pandemia da Coronavirus nel 2020. La soluzione del “lavorare da casa“, evitando i viaggi al lavoro, è piaciuta a molti dipendenti che hanno così potuto, tra le altre cose, anche risparmiare i soldi della benzina.

La proposta di Fratelli d’Italia sullo smart working

Fratelli d’Italia, attraverso le parole dei suoi deputati Massimiliano De Toma della commissione Attività produttive e Walter Rizzetto della commissione Lavoro pubblico e privato, ha avanzato la proposta di liberalizzare lo smart working: “Per le famiglie, almeno quelle dei dipendenti pubblici e privati con uno stipendio inferiore a 1.500 euro/mese, che devono far fronte all’aumento indiscriminato del costo della vita, una prima soluzione emergenziale è quella che i ministri Brunetta ed Orlando pongano subito in campo misure concrete per la riduzione al minimo degli spostamenti casa/lavoro, mediante una totale liberalizzazione dello smart working senza limiti di giornate.”