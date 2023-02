Fdi: Rampelli, 'non esistono correnti nel partito, sto bene dove sto'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “La verità non è quella che compare sui giornali. Non esistono correnti in Fdi, io sono fondatore di Fdi. Se avessi voluto fare una corrente tutti se ne sarebbero accorti. Quella dei gabbiani è una definizione ornitologica più che politi...

Roma, 15 feb.

(Adnkronos) – “La verità non è quella che compare sui giornali. Non esistono correnti in Fdi, io sono fondatore di Fdi. Se avessi voluto fare una corrente tutti se ne sarebbero accorti. Quella dei gabbiani è una definizione ornitologica più che politica, deriva da un vecchio manifesto fatto nel 1993, ma non c’è nessuna corrente. Non c’è nessuna opposizione a Giorgia Meloni, anche se c’è qualche birichino tra i giornalisti che lo scrive".

Lo dice Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi a Radio Cusano Campus, tornando sulla presunta contrapposizione tra la sua corrente e quella di Meloni in Fdi.

"Ci sono delle dinamiche territoriali, ove esistono problemi elettorali legati alle preferenze, ci sono da sempre e in tutti i partiti. Io molto semplicemente, essendo cittadino di Roma e avendo fatto il consigliere regionale per molti anni, ho dato a Giorgia Meloni la disponibilità a scendere in campo perché mi sembrava egoistico non farlo.

Sto bene dove sto, mettermi a disposizione è stato un atto di generosità nei confronti dei nostri elettori. Dopodiché abbiamo valutato insieme agli altri partiti della coalizione quale potesse essere il miglior candidato per il centrodestra", conclude.