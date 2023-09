FdI: Renzi, 'Meloni non è credibile, hanno massacrato famiglie e ora lamentano fango'

Roma, 13 set (Adnkronos) - Sul fango sulla sua famiglia "massima solidarietà alla Meloni, so cosa vuole dire. Mi hanno arrestato i genitori, hanno seguito mia moglie su dove parcheggiava. Ma Fratelli d'Italia non è credibile nel dire bisogna difendere la famigla, ci ha massac...

Roma, 13 set (Adnkronos) – Sul fango sulla sua famiglia "massima solidarietà alla Meloni, so cosa vuole dire. Mi hanno arrestato i genitori, hanno seguito mia moglie su dove parcheggiava. Ma Fratelli d'Italia non è credibile nel dire bisogna difendere la famigla, ci ha massacrato". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.

"Giorgia Meloni per essere credibile dovrebbe mettere una lettera di scuse su carta intestata di Fratelli d'Italia per dire, chiedo scusa per quello che ho combinato. Non lei, il suo partito", ha aggiunto il leader di Iv aggiungendo: "Il suo partito ha massacrato mediaticamente intere famiglie".