Fdi: sabato Sunak ad Atreju

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Il programma di Atreju 2023 si arricchisce: siamo lieti di annunciare la presenza, per sabato 16 dicembre, del premier britannico Rishi Sunak. Ringraziamo il Regno Unito per aver organizzato la presenza del premier Sunak, che sottolineerà ancora una volta il forte legame tra i conservatori britannici e italiani. Atreju si conferma così, ancora volta, al centro del dibattito politico nazionale e internazionale”. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Atreju.