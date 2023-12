Fdi: Schlein, 'ad Atreju attacco personale fuori luogo da dirigenti Rai'**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo pure appreso delle critiche fuori luogo di dirigenti Rai" ad Atreju "che non dovrebbero dichiararsi militanti alle fese di partito se vogliono dichiarare l'imparzialità del servizio pubblico. Non hanno nemmeno scelto la strada di un att...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Abbiamo pure appreso delle critiche fuori luogo di dirigenti Rai" ad Atreju "che non dovrebbero dichiararsi militanti alle fese di partito se vogliono dichiarare l'imparzialità del servizio pubblico. Non hanno nemmeno scelto la strada di un attacco politico, ma personale. Questa idea dell'andare lì a denigrare gli avversari politici per ingraziarsi chi comanda la trovo molto distante dalla nostra cultura". Così Elly Schlein ai cronisti.