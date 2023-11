Fdi: Schlein, 'Atreju? Difficoltà confronto ce l'ha Meloni che fugge su salario minimo e Albania'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Atreju? Dobbiamo vederci in Parlamento. Li aspettiamo lì, siamo davanti a un governo che calpesta le prerogative delle opposizioni, e quindi intanto li aspettiamo lì". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

Ma non ci sarà una difficoltà di confronto? "A me sembra che la difficoltà di confronto ce l'ha Meloni che fugge da mesi sul salario minimo e ora sull'accordo con l'Albania" su cui "non pensino di cavarsela con una comunicazione. Questo non è un momento in cui vedersi a feste di partito ma in Parlamento". E comunque, scherza, "non avrei nulla di nero da mettermi".

Schlein ricorda anche che a suoi appelli al confronto fatti alla premier Meloni, non ha ricevuto risposta: "Sulla violenza di genere le ho chiesto di lavorare mettendo da parte la dialettica maggioranza opposizione".