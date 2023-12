Fdi: Schlein, 'mai con Abascal, palco con nostalgici franchismo e fascismo non lo divido'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Io sarò sempre disponibile al confronto nel merito con tutti, anche con la Presidente Giorgia Meloni. Ma quello che ho declinato non è un invito al confronto con lei, è un invito alla sua festa di partito nel giorno in cui ci negavano il confron...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Io sarò sempre disponibile al confronto nel merito con tutti, anche con la Presidente Giorgia Meloni. Ma quello che ho declinato non è un invito al confronto con lei, è un invito alla sua festa di partito nel giorno in cui ci negavano il confronto nel luogo deputato, il Parlamento, affossando con un sotterfugio la nostra proposta sul salario minimo. Venissero lì a fare il confronto nel luogo opportuno". Così Elly Schlein all'assemblea nazionale del Pd.

"E poi, vorrei fosse chiaro, per la mia cultura politica non avrei potuto mai calcare il palco con un eversore che ha detto che Pedro Sanchez andrebbe appeso per i piedi, con Abascal. Con i nostalgici del franchismo e del fascismo, io il palco non lo divido", ha aggiunto Schlein provocando la standing ovation dell'assemblea