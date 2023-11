Fdi: Schlein, 'mio no ad Atreju? Calpestano Parlamento, confronto deve essere lì'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Non ho accettato quel confronto ad Atreju -che non era un invito ad un confronto con Giorgia Meloni- chiedendo che si faccia nel luogo deputato, il Parlamento, dove maggioranza e governo stanno calpestando la discussione, le prerogative parlamentari. Non ho accettat...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Non ho accettato quel confronto ad Atreju -che non era un invito ad un confronto con Giorgia Meloni- chiedendo che si faccia nel luogo deputato, il Parlamento, dove maggioranza e governo stanno calpestando la discussione, le prerogative parlamentari. Non ho accettato quell'invito chiedendo con forza che quel confronto si faccia ma nel luogo deputato, nel luogo dove la discussione viene calpestata ogni giorno". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di 'In mezz'ora' su Rai 3.