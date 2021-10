Roma, 9 ott. Adnkronos) – "Ridicola sul piano storico oltre che culturale l’equiparazione tra il regime sovietico e quelli nazifascisti. #Meloni getta la palla in tribuna per non affrontare il problema che ha in casa. E non ammettere che nella tragedia del Novecento non tutte le barricate furono uguali".

Così Arturo Scotto, coordinatore di Art. 1, su twitter.