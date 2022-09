Fdi: tanti parlano di donne leader. Noi lo abbiamo fatto

Roma, 26 set. (askanews) – “Siamo molto soddisfatti” del fatto che Giorgia Meloni possa diventare a prima donnna premier, “Soddisfatti e anche molto orgogliosi, il successo di fratelli d’Italia coincide con la possibilità che il nostro presidente diventi la prima leader donna del paese, la prima presidente del consiglio, e questo è importante per noi perché molti hanno parlato delle pari opportunità, della necessità di fare di far emergere le donne in politica, ne hanno parlato, ne hanno scritto libri, hanno organizzato convegni.

Noi lo abbiamo fatto”. Lo ha detto il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia Luca Ciriani nella sede del comitato elettorale di Fdi al Parco dei Principi.

“La nostra presidente – ha poi detto Ciriani spiegando perché per oggi non sia prevista una conferenza stampa della presidente di Fdi e vincitrice delle elezioni – è già al lavoro su diversi dossier, ha già degli impegni, ieri ha parlato alla stampa ma lo farà” di nuovo anche “nei prossimi giorni”.

“Sicuramente oggi aveva altre cose importanti da fare, anche perché c’è un governo da creare, ci sono già dei provvedimenti a cui pensare, bisogna naturalmente rispettare anche il protocollo istituzionale che prevede l’incarico e tutte le formalità del caso. Però su alcune cose è normale che la nostra presidente sia già al lavoro”.