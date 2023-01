Fdi: Valcepina, 'richiesta archiviazione cancella fango, ora corro per elezioni Lombardia'

Milano, 12 gen.

(Adnkronos) – "E' arrivata finalmente la richiesta di archiviazione che cancella 15 mesi di fango mediatico e di odio senza precedenti dopo l’inchiesta sull’inesistente 'lobby nera'. Io ero certa che sarebbe andata così, perché chi come me non ha nulla da nascondere può e deve continuare a lavorare a testa altissima. Ma il vostro sostegno in questi mesi mi ha aiutato tantissimo e mi ha dato la forza per andare avanti a difendere il nostro territorio e il nostro partito".

Così la consigliera milanese Chiara Valcepina commenta la richiesta della procura di Milano di archiviare la sua posizione e quella degli altri indagati.

"E qui arriva la seconda bella notizia: ho appena firmato l’accettazione di candidatura alle elezioni regionali e rappresenterò Fratelli d'Italia con orgoglio, come ho sempre fatto sin dalla sua fondazione. Adesso ci aspetta un mese di campagna elettorale entusiasmante" aggiunge nel messaggio scritto sui social.

"Sono abituata ad ascoltare i cittadini, ad essere la voce di chi non riesce a far valere le proprie ragioni, a difendere le fragilità, a sostenere i valori della vita e della famiglia, a vivere con passione la politica, a metterci la faccia quando va messa.

Mi presenterò per come la gente è abituata a conoscermi: semplice, empatica, diretta, tenace, sempre al fianco delle persone, non avanti a loro. Non vedo l’ora di iniziare insieme a voi questa sfida" conclude Chiara Valcepina.