Il primo febbraio 2023 si è definitivamente concluso il progetto di rebranding della nota farmacia online italiana eFarma, che a partire da questa data è diventata ufficialmente Atida eFarma.

L’azienda, nata a Napoli nel 2011 dall’intuizione del giovane farmacista Francesco Zaccariello, rappresenta il primo e-commerce farmaceutico in Italia per la vendita di farmaci senza obbligo di prescrizione. Essa, nel corso di un decennio, ha incrementato esponenzialmente il proprio mercato fino a raggiungere un volume d’affari che nel 2021 si aggirava intorno ai 30 milioni di euro. L’idea nasce mentre Francesco frequenta l’Università Federico II di Napoli e il progetto muove i primi passi quando in Italia non esiste ancora una legge per normare la vendita online di prodotti farmaceutici, motivo per cui durante i primi quattro anni l’azienda si è limitata a strutturare il business e la piattaforma.

Il successo del progetto di Zaccariello, che in un primo momento ha visto la reazione scettica di molti fornitori e investitori, inizia da una serie di scelte oculate che hanno fatto seguito ad attente e lucide analisi di mercato. “Con il mio team – dice Francesco – siamo stati bravi ad avere le idee giuste per il mercato, ma soprattutto a metterle in atto”. Tra queste, quella che ha portato alla definizione di un core business incentrato su prodotti di nicchia, difficilmente reperibili nelle farmacie fisiche tradizionali, e con margini di profitto superiori. “Ci siamo resi conto che per contrastare la concorrenza, dovevamo puntare su quei prodotti che gli utenti hanno difficoltà a reperire negli store fisici e sui quali l’e-commerce ha meno concorrenza e un margine di guadagno più alto. Un errore di gioventù che poi siamo stati veloci a rimediare.”

Il rebranding di eFarma fa seguito all’acquisizione avvenuta nell’ottobre 2021 da parte di Atida, azienda leader a livello europeo nel settore dell’e-commerce farmaceutico. Acquisizione che si inserisce nel progetto del gruppo internazionale che fa capo al fondo britannico Marcol di diventare leader europeo nel mercato di riferimento. Atida è già presente in diversi mercati nazionali: in Spagna con Mifarma, in Germania con Aponeo e Delmed, ma anche in Olanda, Portogallo, e ingfine Francia a seguito della recente acquisizione di Santè Discount, per un totale di oltre 700 dipendenti e circa 4 milioni di clienti in tutto il mondo.

Il passaggio di e-Farma nel gruppo Atida rappresenta un successo per l’imprenditore napoletano che realizza così il suo sogno di entrare a far parte di un grande gruppo internazionale, ma non mette il punto definitivo alla sua parabola imprenditoriale. Secondo il giovane imprenditore partenopeo infatti l’operazione non si configurerebbe come le innumerevoli acquisizioni che stanno investendo il settore dell’e-commerce farmaceutico, ma piuttosto come un’operazione sinergica fondata sulla condivisione di intenti e orizzonti di sviluppo. Atida con questa operazione, sempre secondo le parole di Francesco, ha voluto investire in Italia; tanto è vero che, “la nostra sede di Napoli, – prosegue – dove oggi lavorano 70 dipendenti, verrà rafforzata e diventerà l’hub italiano di Atida, per supportare i progetti di crescita del gruppo”. Zaccariello, che si definisce entusiasta di fare il suo ingresso nel gruppo europeo con cui condivide “l’ambizione di crescita e il costante impegno verso l’innovazione”, continuerà ad avere un ruolo di primaria importanza in Atida come consigliere delegato.

Atida ed eFarma condividono, come si legge in una nota, la volontà “di garantire un servizio farmaceutico efficiente che riesca a combinare la familiarità e il rapporto personale tipico di una farmacia territoriale, ai benefici di esperienza, comodità e velocità che caratterizzano una piattaforma digitale europea”, e ridelineare il concetto di benessere passando da un modello reattivo, “limitato alla sola cura della persona” a uno proattivo, “in cui la prevenzione riveste un ruolo fondamentale”.

A convergere sono anche le prospettive internazionali dei due gruppi. Se da una parte eFarma ha raggiunto il mercato europeo permettendo a Francesco Zaccariello di realizzare il sogno che coltivava all’inizio della sua avventura, dall’altra, come confermato dalle dichiarazioni di Julie Szudarek, Ceo di Atida, “l’ingresso di eFarma.com nel gruppo conferma e rafforza il percorso intrapreso da Atida verso una visione di brand Europeo. Atida – continua Szudarek – significa ‘futuro’ in ebraico, un futuro che qui, oggi, vuole rappresentare il percorso intrapreso da eFarma.com da brand locale a business con un’impronta paneuropea”.

La storia di quello che nasce come piccolo e-commerce locale e che oggi può vantare più di un milione di clienti in Italia e un’offerta di prodotti che supera le 65.000 unità, dimostra che anche il nostro paese può essere terreno fertile per la nascita di start app capaci di offrire servizi innovativi e in grado di raggiungere in pochi anni dimensioni internazionali. Il viaggio intrapreso dal giovane napoletano, che giunge a un primo eccezionale traguardo, rappresenta un caso sicuramente eccezionale nel panorama italiano, ma non unico, e offre speranza a tanti altri giovani, spingendoli a credere fino in fondo nei loro progetti.