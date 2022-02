In Inghilterra è arrivata la Febbre di Lassa: si tratta di un virus che provoca emorragie e che ha un periodo di incubazione che arriva fino a 20 giorni

In Inghilterra sono stati riscontrati due casi di Febbre di Lassa e su cosa sia e se dovremmo preoccuparci conviene fare chiarezza senza allarmismo. Diciamolo subito ché il clamore mediatico mai come di questi tempi non serve: non è un nuovo virus, dato che è stato isolato 53 anni fa, nel 1969, e che nel 2009 era già arrivato in Europa e soprattutto non è Ebola.

Febbre di Lassa in Inghilterra, viene dalla Nigeria e non è pericolosa come la sua “cugina” molto più mortale

È vero di contro che in alcuni casi la Febbre di Lassa può dare esiti gravi. Il patogeno in questione deve il suo nome dalla città di Lassa, in Nigeria, da cui tradizionalmente si ritiene sia “atterrato” dopo un salto di specie. In quel caso uccise due infermiere ed è una malattia emorragica virale che può coinvolgere gli organi ed i sistemi del nostro organismo.

L’animale vettore di Lassa: il ratto ed alcuni roditori selvatici diffusi anche in Europa

Paragonare Lassa ad Ebola per il solo fatto che sono simili per struttura è come paragonare il Covid all’influenza stagionale solo perché entrambi sono coronavirus, cioè un azzardo in termini scientifici quasi criminale. Lassa ha nel ratto uno degli animali vettore e gli umani possono infettarsi per contatto con feci, urina e fluidi corporei infetti.

La più parte dei malati di Lassa guarisce del tutto ma c’è una percentuale di soggetti fragili che può ammalarsi seriamente.

Quasi tutti asintomatici ma in alcuni casi ci sono reazioni gravi e molto serie

Per lo più la malattia è asintomatica, ma chi sviluppa la forma severa ha febbre, affaticamento fisico, nausea, vomito, diarrea, mal di testa, dolori addominali o mal di gola. Il periodo di incubazione del virus può arrivare ad oltre 20 giorni.

Non si hanno notizie delle condizioni nel Regno Unito dei due pazienti censiti.