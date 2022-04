Fecondazione: Fassina, 'sì a legge per maternità surrogata reato universale'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Chi condivide la legge italiana punitiva della maternità surrogata, per coerenza si deve impegnare per evitarne l’ordinario aggiramento. A tal fine, noi parlamentari di area progressista dobbiamo sostenere l’iniziativa legislativa riavviata in commissione Giustizia alla Camera, intorno al testo base a prima firma Giorgia Meloni, identico al testo presentato dall’onorevole Mara Carfagna, anche da me sottoscritto un paio d’anni fa".

Lo scrive Stefano Fassina, deputato di Leu, in un intervento su 'Avvenire'.

"Le due proposte di legge -ricorda- sono minimali, un solo articolo, un solo comma: 'Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all’estero'. L’approvazione in Italia di tale norma sarebbe un passo così importante da avere certo un impatto incisivo anche sul Parlamento europeo per la redazione, l’adozione e l’efficace operatività di una convenzione internazionale per universalizzare il reato di maternità surrogata".