Fed: Powell, 'ancora niente deciso su riduzione bilancio, rialzo tassi a marzo'**

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – "Abbiamo avuto una discussione iniziale sul bilancio e stiamo fissando i principi che guideranno le reali decisioni" ma non "è possibile dire quanto tempo ci vorrà" per una consistente riduzione: comunque "vogliamo che il bilancio della Fed si riduca in modo prevedibile, soprattutto regolando gli investimenti".Lo spiega il presidente della Federal Reserve Jerome Powell in conferenza stampa dopo la riunione del Fomc.

Il comitato di politica monetaria, aggiunge, "ha intenzione di rialzare i tassi a marzo se ci saranno le condizioni adeguate".