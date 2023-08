Fed: Powell, in prossimi mesi cauti su rialzi, evitare rischi inutili**

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - Anche se l'inflazione resta "troppo alta, considerando i progressi compiuti, nei prossimi incontri saremo in grado di procedere con cautela nel valutare i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e dei rischi". Lo sottolinea il presidente dell...

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Anche se l'inflazione resta "troppo alta, considerando i progressi compiuti, nei prossimi incontri saremo in grado di procedere con cautela nel valutare i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e dei rischi". Lo sottolinea il presidente della Fed Jerome Powell nel suo discorso al seminario annuale di Jackson Hole. Powell evidenza "l'incertezza" in cui la banca centrale Usa si trova a muoversi ricordando che questo scenario "complicano il nostro compito di bilanciare il rischio di un inasprimento eccessivo della politica monetaria con il rischio di un inasprimento troppo ridotto"." Fare troppo poco potrebbe consentire il radicamento di un’inflazione superiore al target" con "un costo elevato per l’occupazione. Ma anche fare troppo – conclude – potrebbe causare danni inutili all’economia".