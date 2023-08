Fed: Powell, inflazione ancora troppo alta, pronti a nuovi rialzi

(Adnkronos) – Parlando al simposio di Jackson Hole "un anno dopo il messaggio resta lo stesso: è difficile riportare l'inflazione" a livelli accettabili. "Abbiamo fatto passi significativi e l'inflazione è scesa, anche nettamente per i beni durevoli, ma quella core resta troppo alta e due mesi di dati positivi non bastano". Per questo alla Federal Reserve "ci prepariamo a nuovi rialzi" se necessario. E' il messaggio con cui il presidente della Fed Jerome Powell apre il suo discorso al seminario annuale in Wyoming.