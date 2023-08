Fed: Powell, nuovi rialzi tassi giustificati se economia non si raffredda**

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - Alla Federal Reserve prevediamo "che per riportare l’inflazione in modo sostenibile al 2% sarà necessario un periodo di crescita economica inferiore al trend, nonché un certo allentamento delle condizioni del mercato del lavoro". Lo sottoli...

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Alla Federal Reserve prevediamo "che per riportare l’inflazione in modo sostenibile al 2% sarà necessario un periodo di crescita economica inferiore al trend, nonché un certo allentamento delle condizioni del mercato del lavoro". Lo sottolinea il presidente della Fed Jerome Powell nel suo discorso al seminario annuale di Jackson Hole evidenziando l'attenzione "a segnali" – dalla crescita del Pil alla spesa dei consumatori e al settore immobiliare – che indicano che l’economia potrebbe non raffreddarsi come previsto". "Ulteriori conferme di una crescita persistentemente superiore al trend – ammonisce – potrebbero mettere a rischio ulteriori progressi sull’inflazione e potrebbero giustificare un ulteriore inasprimento della politica monetaria".

Powell ha ricordato come quando a marzo 2022 il Federal Open Market Committee ha deciso di "aumentare il tasso di riferimento era chiaro che la riduzione dell’inflazione sarebbe dipesa sia dalla risoluzione delle distorsioni senza precedenti della domanda e dell’offerta legate alla pandemia, sia dal nostro inasprimento della politica monetaria, che avrebbe rallentato la crescita della domanda aggregata, consentendo il tempo di recupero dell’offerta"." Anche se queste due forze ora lavorano insieme per abbassare l’inflazione, il processo – ha riconosciuto -ha ancora molta strada da fare, nonostante i dati recenti più favorevoli".