Fed: Powell, 'oggi non decisa pausa rialzi ma abbiamo cambiato tono'**

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Nella riunione odierna del Fomc "oggi non è stata presa nessuna decisione su una pausa" nei rialzi dei tassi. Lo sottolinea in conferenza stampa il presidente della Federal Reserve Jerome Powell aggiungendo però che "si può notare come nella dichiarazione di marzo avessimo una frase che affermava che potrebbe essere appropriato un ulteriore irrigidimento della politica monetaria. Quella frase non c'è più nella dichiarazione finale, l'abbiamo tolta e oggi diciamo invece che nel determinare" le prossime mosse "il comitato terrà conto di alcuni fattori". Una scelta che – sottolinea Powell – "è un cambiamento significativo".