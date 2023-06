Fed: rialza stime su Pil Usa 2023, inflazione giù al 3,2%

Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - Assieme alla decisione sullo stop al rialzo dei tassi federali, la Federal Reserve ha anche rilasciato le nuove stime sull'economia Usa: per il 2023 la banca centrale vede il Pil in rialzo dell'1% (contro la stima di marzo che limava l'aumento allo 0,4%),...

Roma, 14 giu. – (Adnkronos) – Assieme alla decisione sullo stop al rialzo dei tassi federali, la Federal Reserve ha anche rilasciato le nuove stime sull'economia Usa: per il 2023 la banca centrale vede il Pil in rialzo dell'1% (contro la stima di marzo che limava l'aumento allo 0,4%), mentre nel 2024 e nel 2025 c'è un leggero taglio (0,1 punti) con una crescita ora vista rispettivamente all'1,1 e all'1,8%.

Quanto alla disoccupazione per il 2023 la nuova stima è tagliata al 4,1% (-0,4 punti) con un'inflazione generale al 3,2% (-0,1 punti) mentre quella core è fissata al 3,9% (+0,3 punti). Per il 2023 la nuova stima sui tassi federali è invece salita al 5,6% (contro il 5,1 di marzo). Questo rialzo – frutto delle indicazioni fornite dai partecipanti al comitato di politica monetaria – sembra così indicare la possibilità per i tassi di altri due rialzi da 25 punti, mentre il mercato scommetteva su un solo altro ritocco per l'anno in corso. Per il primo taglio, invece, è evidente che bisognerà aspettare il 2024, forse solo nel secondo semestre.