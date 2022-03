Fed: taglia a +2,8% stima Pil Usa in 2022, nel 2023 +2,2%

Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – Nel 2022 la crescita dell'economia Usa dovrebbe attestarsi al 2,8% per poi rallentare ancora al +2,2% il prossimo anno. Sono le nuove proiezioni macroeconomiche rilasciate dalla Federal Reserve: a dicembre la stima per quest'anno era del 4%, evidentemente rivista per considerare l'impatto dell'inflazione e della crisi ucraina.

Nelle stime la banca centrale ha anche rivisto al rialzo le previsioni sull'andamento dei prezzi con una inflazione core – che esclude voci volatili come cibo ed energia – che a fine 2022 dovrebbe salire al 4,1 per cento, dal 2,7 per cento di dicembre. Stabili invece le previsioni per il tasso di disoccupazione al 3,5 per cento.