Federdica Pellegrini: “Organizzare il matrimonio è uno sbattimento”

Federica Pellegrini ha svelato alcuni retroscena sulle sue attesissime nozze con Matteo Giunta.

Manca sempre meno alle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta e la campionessa ha svelato alcuni retroscena sul suo grande giorno.

Federica Pellegrini: le nozze

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno preferito tenere segreta per il momento la data delle loro nozze, a cui però non dovrebbe mancare molto tempo.

La campionessa in questi mesi si è prodigata nei preparativi e ha rilasciato un’intervista in cui non ha nascosto che sarebbe stato difficile e faticoso organizzare il suo matrimonio:

“Io sono credente, Matteo anche, forse un po’ meno. Avevamo pensato di sposarci in spiaggia all’inizio: le famiglie storcevano il naso, ma insomma è il nostro matrimonio. Però era complicato come logistica, ‘e se poi piove?’. Così abbiamo scelto Venezia e non poteva che essere in chiesa.

Al momento sarà che sono distratta dagli impegni qui a Roma ma non sono molto agitata: è più facile prepararsi per le nozze che per una gara importante, sono abituata ad altre pressioni. Anche se un matrimonio a Venezia è un bello sbattimento! Città complicata e, soprattutto, dispendiosa”.

La maternità

Federica Pellegrini non ha fatto segreto di voler realizzare un giorno il sogno di avere una famiglia, ma ha anche precisato che lo avrebbe portato avanti solo dopo le nozze.

“Coi cani sono molto brava e mi hanno detto che è un buon test. Anche se devo dire che con quattro cani un pochino la voglia di maternità si è attenuata (ride, ndr). Stiamo cercando una casa più grande, con un giardino, se riuscissimo a trovare la soluzione giusta su Verona si accelererebbe anche tutto il resto”, ha affermato.