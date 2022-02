Federica Calemme sbugiarda Alex Belli: “Lui mi ha scritto, non io”

Federica Calemme ha smentito una voce messa in circolazione di Alex Belli sul suo conto.

Una volta lasciata la casa del Grande Fratello Vip Federica Calemme ha svelato come starebbero proseguendo le cose tra lei e Gianmaria Antinolfi e ha smentito alcune questioni messe in circolazione da Alex Belli.

Federica Calemme smentisce Alex Belli

Nella casa del GF Vip Alex Belli aveva lasciato intendere di essere entrato in possesso di alcune fotografie di Federica Calemme, nuova fidanzata di Gianmaria Antinolfi.

La questione è stata smentita dalla stessa ex gieffina che ha confessato come anzi sia stato Belli a contattarla nel tentativo di farle delle foto: “Non è vero, non ho mai mandato delle foto ad Alex Belli. Anzi lui mi segue su Instagram, lui mi ha scritto. Ho delle chat dove lui voleva fotografarmi e voleva incontrarmi a Milano, ma non c’è mai stata l’occasione”, ha precisato Federica Calemme.

La storia con Gianmaria

A quanto pare tutto procede liscio come l’olio tra la modella e Gianmaria Antinolfi, e lei stessa ha confessato che, nonostante la scintilla tra loro non sia scattata immediatamente, oggi starebbero bene insieme. Inizialmente Federica aveva lasciato intendere che ci fosse un uomo che l’avrebbe attesa fuori dalla Casa, ma poi ha precisato che questa storia sarebbe finita e che lei non si sarebbe mai ritenuta fidanzata:

“Sul ragazzo di fuori nessuno ha mai chiesto il mio parere e questa vicenda non si è mai chiusa diciamo.

Io non avevo un fidanzato fuori dalla Casa, era una persona che conoscevo punto. Non mi aspettavo che c’era, quindi era una cosa così”, ha dichiarato a proposito della vicenda.