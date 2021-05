Federica Macciotta smentisce il flirt con Eros Ramazzotti: “Baggianate, sono allibita!”

L'influencer Federica Macciotta ha smentito la notizia del suo presunto flirt con Eros Ramazzotti.

L’ex finalista di Miss Italia Federica Macciotta ha smentito il suo presunto flirt con Eros Ramazzotti, rilanciato durante il programma condotto da Adriana Volpe, Ogni Mattina.

Federica Macciotta smentisce il flirt con Eros

Nessuna liaison in vista tra Federica Macciotta ed Eros Ramazzotti: la modella/influencer ha smentito la notizia tramite social con uno sfogo infuocato.

La news era stata rilanciata dal programma tv Ogni Mattina, che a detta della modella non avrebbe verificato in alcun modo la veridicità della questione.

“Sono a dir poco ALLIBITA e chiarisco subito che MI DISSOCIO da qualsiasi discorso a riguardo! Grazie ad una carissima amica, questa mattina vengo a sapere che in una trasmissione tv si sono permessi di nominarmi come fidanzata di Eros Ramazzotti. N.1: NON sono la sua fidanzata N.2: ci ho parlato una sola volta ad un pranzo organizzato da un’altra persona, fra l’altro presente per tutto il tempo N.3: verificare prima di dire queste baggianate? Chi mi conosce sa che vengo da un paesino umilissimo, e che NON MI INTERESSANO questi show e tarantelle! (…) Quel che mi spaventa è chi è risalito al mio nome, basandosi davvero sul nulla.

Tutto questo per me è una forte angoscia, spero che questa cavolata si chiuda qui con la mia smentita”, ha scritto.

Federica Macciotta, Roberta Morise e le altre

Non è la prima volta che ad Eros Ramazzotti vengono attribuiti flirt non confermati. Qualche mese fa era stata Roberta Morise a smentire la loro presunta liaison, mentre ancora prima anche Sonia Lorenzini era stata costretta a mettere a tacere le voci riguardanti un suo presunto coinvolgimento sentimentale col cantante.

Dopo la separazione da Marica Pellegrinelli Eros Ramazzotti ha manifestato l’intenzione di occuparsi solamente dei suoi figli (Aurora, Gabrio Tullio e Raffaella Maria).

Federica Macciotta: chi è

Originaria di Coassolo Torinese, Federica Macciotta abita a Misano Adriatico, dove svolge il lavoro di buyer per un’azienda e come ombrellina sui circuiti di motociclismo. Nel 2012 ha preso parte a Miss Italia giungendo in finale. Per quanto riguarda la sua vita privata Federica Macciotta è sempre stata molto riservata e quando ha iniziato a circolare il rumor riguardante lei ed Eros Ramazzotti, la modella si è sbrigata a smentire la notizia.