Non si è mai risvegliata dal coma in cui era caduta all'Ingrassia: Federica morta a 27 anni dopo il parto, sette sanitari sotto accusa

Federica è morta a soli 27 anni dopo il parto, sette sanitari sotto accusa, con la Procura di Palermo che procede contro di loro per il presunto omicidio colposo della giovane donna. La vittima, Federica Tarallo di Monreale, era deceduta per complicazioni dopo il parto lo scorso 30 marzo. Sua figlia Rebecca non aveva visto la madre nell’ospedale Ingrassia di Palermo, dopo che era stata trasferita a Villa Sofia, dove si è spenta.

Un atto dovuto per i periti di parte

L’avvocato Piero Capizzi, che assiste la famiglia della 27enne, ha spiegato che l’iscrizione è un atto dovuto per consentire i passi procedurali in garanzia, in particolare per l’esecuzione dell’esame autoptico sulla salma della giovane presso l’istituto di Medicina legale del Policlinico. All’esame dovranno prender parte i quattro periti nominati della Procura, poi quelli degli indagati e dei familiari.

Federica morta a 27 anni dopo il parto

La magistratura procede per omicidio colposo e fra gli indagati compaiono i sanitari “in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia dove è giunta la ragazza per partorire la sua bimba”. Federica era incinta al settimo mese e giovedì scorso aveva dato Rebecca alla luce,ma si era aggravata subito dopo e non si era mai svegliata dal coma in cui era caduta dopo le complicazioni legate al parto.