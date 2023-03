Federica Nargi contro gli haters: "Ho le smagliature, sono umana"

Federica Nargi rimette al suo posto gli haters che la criticano per le smagliature.

Federica Nargi ha rimesso al suo posto gli haters, che sui social l’hanno criticata per le smagliature. L’ex velina di Striscia la Notizia si è mostrata al naturale, senza vergognarsi delle imperfezioni del suo corpo.

Federica Nargi contro gli haters

Tramite il suo profilo Instagram, Federica Nargi ha condiviso una foto al naturale, senza filtri. L’ex velina, considerando che su Instagram gli scatti sono quasi tutti ritoccati, andrebbe elogiata. Eppure, gli haters l’hanno attaccata per le sue smagliature. Fortunatamente, non ha incassato le critiche in silenzio e ha rimesso al loro posto i leoni da tastiera.

Le parole di Federica Nargi

“Se la Nargi ha le smagliature c’è speranza per tutti“, ha scritto un fan a didascalia di una foto che ritrae l’ex velina in bikini. Federica ci ha subito tenuto a sottolineare:

“Smagliature e cellulite: sono umana anche io”.

La Nargi è fiera delle sue imperfezioni e non teme di mostrarle.

Federica Nargi: la perfezione non esiste

Con poche parole, Federica Nargi ha ricordato ai fan che la perfezione non esiste. Anche lei, che è davvero bellissima, combatte contro gli inestetismi. Eppure, non ha paura di mostrarsi al naturale, come mamma l’ha fatta. Senza filtri e make-up si può comunque avere un profilo social: parola dell’ex velina.