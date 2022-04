Federica Nargi e le figlie aggredite dai gabbiani: lo sfogo via social

Brutta disavventura per Federica Nargi e le sue bambine: sarebbero state aggredite da alcuni gabbiani.

Federica Nargi è stata aggredita da alcuni gabbiani mentre si trovava a Villa Borghese, a Roma, in compagnia delle figlie e del compagno, Alessandro Matri.

Federica Nargi: l’aggressione dei gabbiani

Federica Nargi ha subito una terribile disavventura: mentre si trovava sul laghetto di Villa Borghese in compagnia della famiglia, lei e le sue figlie – Sofia e Beatrice – sarebbero state aggredite da alcuni gabbiani.

La showgirl ha cercato di mettere in salvo le bambine mentre il suo compagno, Alessandro Matri, remava verso la terra ferma. La showgirl al momento non ha commentato l’episodio e per lei e la sua famiglia non ci sarebbero state conseguenze.

Federica Nargi: il matrimonio

Secondo indiscrezioni Federica Nargi e Alessandro Matri sarebbero in procinto di convolare a nozze. Al momento non sono trapelate informazioni sui fiori d’arancio della coppia, ma secondo i rumor il luogo prescelto per la cerimonia sarebbe Formentera, meta che i due non hanno esitato a definire il loro “posto del cuore”.

Alla cerimonia sicuramente non mancheranno amici e parenti dei due vip, e in particolare l’amica storica di Federica Nargi – Costanza Caracciolo – oggi felicemente sposata con Bobo Vieri. Le due showgirl sono grandi amiche e sono diventate madri quasi contemporaneamente.

In tanti si chiedono quando si svolgeranno le attesissime nozze tra l’ex velina e il calciatore, ma al momento i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione e infatti non sono trapelate ulteriori notizie in merito.

Federica Nargi svelerà qualche dettaglio ai fan in merito ai suoi fiori d’arancio con Alessandro Matri?