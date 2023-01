Federica Nargi, fan la accusano di non mostrare più il lato B: la replica

Federica Nargi, alcuni fan la accusano di non mostrare più il lato B: la sua replica è da applausi.

Federica Nargi si sta godendo una vacanza alle Maldive con il marito Alessandro Matri e le due figlie Beatrice e Sofia.

La modella ha postato alcune foto in bikini, ma i fan l’hanno accusata di non mostrare più il lato B. La sua replica è da applausi.

Federica Nargi: fan la accusano di non mostrare più il lato B

In vacanza alle Maldive con il marito e le figlie, Federica Nargi non dimentica di condividere con i fan i momenti più belli del soggiorno. Nelle ultime ore, la moglie di Alessandro Matri ha postato una serie di scatti che la ritraggono in costume da bagno.

La modella, neanche a dirlo, è bellissima, ma alcuni fan hanno comunque trovato un motivo per lamentarsi. Secondo i seguaci, Federica non mostra più il lato B come un tempo.

La replica di Federica Nargi è da applausi

“Ma il lato B come mai non ce lo fai più vedere?“, ha chiesto un utente. Federica non si è tirata indietro e ha replicato senza peli sulla lingua:

“Non è più quello di una volta“.

Dopo due gravidanze, la Nargi sostiene di non avere più il lato B di un tempo. Eppure, la modella è ancora bellissima e il suo corpo appare perfetto come sempre.

Federica: problemi di smagliature e cellulite

Federica non ha risposto solo all’utente che le chiedeva ‘lumi’ sul lato B, ma anche a quanti l’hanno accusata di avere diverse smagliature sulle cosce. La Nargi ha ammesso: “Smagliature e cellulite. Sono umana anche io“.

Una fan, a questo punto, non ha potuto fare altro che esclamare: “Se la Nargi ha le smagliature c’è speranza per tutti“.