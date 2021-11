Federica Panicucci annuncia le nozze con Marco Bacini: “Sarà un matrimonio classico”

Federica Panicucci ha svelato alcuni retroscena sulle sue nozze con l'imprenditore Marco Bacini.

Federica Panicucci ha annunciato le sue nozze con il compagno Marco Bacini, a cui è legata già da diversi anni.

Federica Panicucci e Marco Bacini: le nozze

Nel 2022 Federica Panicucci e Marco Bacini convoleranno finalmente a nozze. La celebre conduttrice di Mattino Cinque ha annunciato i suoi fiori d’arancio con l’imprenditore, con cui fa ormai coppia fissa da diversi anni, e ha dichiarato che si tratterà di un matrimonio “classico”.

“Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi”, ha dichiarato, e ancora: “Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”. Lei e Marco Bacini sono più felici e uniti che mai e l’imprenditore sarebbe riuscito ad instaurare un ottimo rapporto anche con i due figli che la conduttrice ha avuto durante la sua precedente unione con Mauro Fargetta, Sofia e Mattia.

Federica Panicucci e Mario Fargetta: l’addio

Federica Panicucci è stata sposata dal 2006 al 2015 con Mario Fargetta, padre dei suoi due bambini. L’unione dei due è naufragata ma entrambi hanno dichiarato di voler mantenenere un rapporto armonioso per il bene dei loro due figli, molto legati ad entrambi. “Il mio problema è sempre stato che cercavo di essere come gli altri volevano che fossi. Ho dovuto capire che quella Federica non ero io e accettare l’ipotesi di una nuova strada.

L’istante in cui l’ho fatto è l’istante in cui ho iniziato a essere felice. Dopo, smettere di assecondare, di compiacere è diventato facile”, aveva dichiarato la conduttrice in merito alla sua separazione dal marito.

Federica Panicucci: l’amore

In seguito alla separazione da Fargetta, Federica panicucci è riuscita a ritrovare la serenità accanto a Marco Bacini, che in punta di piedi è entrato a far parte della sua famiglia e che presto diventerà suo marito.

Al momento i due non hanno svelato la possibile data delle nozze, ma in tanti sperano che i due pronuncino il fatidico sì con l’inizio della primavera. “Quando ho pensato di ricominciare, ho pensato anche che volevo incontrare una persona con certe prerogative. Le avevo tutte in mente e Marco le ha tutte”, ha dichiarato la conduttrice, più innamorata che mai dell’imprenditore. “Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo”.