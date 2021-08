Federica Panicucci contro una follower che ha insultato il suo compagno: “Ti do un suggerimento…”

Federica Panicucci si è scagliata contro una follower che si è permessa di insultare il suo compagno su Instagram. Le parole della conduttrice.

Federica Panicucci si è scagliata contro una follower che si è permessa di insultare il suo compagno su Instagram. Le parole della conduttrice, che ha risposto per le rime, sono piaciute a tutti i suoi fan.

Federica Panicucci contro una follower: aveva insultato il suo compagno

Federica Panicucci si sta godendo la sua estate, in attesa di sapere quali saranno i nuovi impegni lavorativi per la nuova stagione televisiva. La conduttrice Mediaset, sempre in splendida forma, ha condiviso una foto con il suo compagno Marco Bacini. La donna si è mostrata su Instagram con un fisico davvero pazzesco, con forme da far invidia a donna molto più giovani di lei, come se il tempo non passasse. Si sta godendo le sue vacanze, ma l’insulto di una follower, rivolto al suo compagno, ha fatto scattare la sua rabbia.

Una feroce replica ha conquistato ancora di più tutti i suoi follower.

Federica Panicucci contro una follower: l’insulto al compagno

La meta preferita per le vacanze di Federica Panicucci e Marco Bacini sono sicuramente le Maldive. Ma in epoca Covid le abitudini sono cambiate e per evitare problemi, i due hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia, tra Forte dei Marmi e la Sicilia. La conduttrice sta condividendo la sua estate con i suoi fan, ma quando ha postato una foto con il suo compagno, la reazione di una follower l’ha fatta molto innervosire.

Una follower ha insultato il suo uomo. “È proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello” ha scritto. Queste parole non sono passate inosservate e Federica Panicucci ha deciso di rispondere a tono.

Federica Panicucci contro una follower: la risposta

“Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate” ha scritto Federica Panicucci, che questa volta ha voluto rispondere a tono a questa follower.

Un commento molto secco e diretto, che ha ottenuto moltissime risposte di approvazione. Nello scontro è intervenuto anche Bacini. “Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022” ha scritto. La coppia ha tenuto meravigliosamente testa a questa follower.