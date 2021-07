Federica Panicucci entusiasta del suo nuovo compagno: “Tra me e Marco incastro perfetto”

In vacanza a Forte dei Marmi, Federica Panicucci è apparsa radiante accanto al compagno Marco Bacini, con il quale fa coppia da 5 anni

La felicità di Federica Panicucci è evidente nella sua vacanza in famiglia a Forte dei Marmi. Qui la presentatrice non solo ha dato sfoggio di un fisico da urlo, ma ha anche palesato un sorriso che la dice lunga sulla sua attuale situazione sentimentale.

Rivelando di sentirsi enormemente appagata, la conduttrice di Mattino Cinque ha confermato di trovare il suo lavoro super stimolante, nonché di vivere un amore da favola con il suo nuovo compagno Marco Bacini.

Federica Panicucci serena e appagata

“Sono serena e felice. Quando mi guardo allo specchio mi vedo appagata. Sono una mamma orgogliosa di Sofia e Mattia, una conduttrice che si dà al massimo per un programma in cui crede, Mattino Cinque, che ha appena chiuso una stagione brillante”. Così ha dunque spiegato Federica in una recente rivista. Inoltre la 53enne toscana ha dichiarato apertamente di essere innamorata pazza di Marco, da lei definito un uomo speciale: “Ci siamo trovati, è come se tra noi ci fosse l’incastro perfetto.

Lui mi sa stare accanto, è un supporto: avere tutto questo insieme è un valore enorme”.



Federica Panicucci e Marco Bacini stanno insieme ormai da circa cinque anni. Tra loro si vociferava di possibili nozze molto vicine, che però il coronavirus ha costretto a rimandare.

In attesa di tempi migliori, si godono intanto le loro vacanze estive al mare insieme ai figli di lei, nati dalla precedente relazione con il noto dj Mario Fargetta.